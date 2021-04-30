Головченко обозначил приоритеты промышленного сотрудничества в ЕАЭС до 2025 года

– На заседании в широком формате нам предстоит утвердить основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. Принимая данный стратегический документ, мы ставим перед собой важнейшие задачи. Первая – обеспечение перехода на новый уровень технологического развития промышленности путем совместного стимулирования инновационного развития и цифровой трансформации промышленности.
Также, по словам Романа Головченко, следует повысить конкурентоспособность выпускаемой в ЕАЭС продукции, а также более активно продвигать ее на внешних рынках.
– Ожидаем, что данный документ станет реальным инструментом по достижению паритета интересов при организации и развитии новых промышленных производств в странах союза.
Руководитель белорусского Правительства напомнил, что в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета в апреле совет ЕЭК утвердил план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.
– Белорусская сторона выступает за скорейшую реализацию комплекса мер, направленных на полное устранение барьеров и максимальное сокращение препятствий для свободного движения товаров, услуг и рабочей силы.
Головченко: назрела необходимость дополнительного регулирования электронной торговли в ЕАЭСФото: БЕЛТА
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