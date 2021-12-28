Головченко об интеграции с Россией: прежде всего нужно выстроить единое экономическое пространство

По словам Романа Головченко, со временем правительства Беларуси и России пришли к пониманию, что простой кооперации в экономических отношениях между странами недостаточно, особенно в условиях сложной геополитической обстановки, когда оба государства находятся под санкциями.- сказал он.отметил премьер-министр.По мнению Романа Головченко, говорить о единой валюте пока преждевременно, сначала нужно выстроить единое экономическое пространство, гармонизировать законодательство.- подчеркнул он.- добавил премьер-министр.