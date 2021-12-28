Головченко о санкциях Запада: Беларусь будет и дальше защищать свои экономические интересы

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– сказал Роман Головченко.Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны.– подчеркнул Премьер-министр.Роман Головченко также обратил внимание на то, что следует дифференцировать интересы западных политиков и бизнеса.– отметил он.