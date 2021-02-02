Об этом Премьер-министр Беларуси заявил журналистам по итогам совещания у Президента. Роман Головченко выразил сожаление, что практика применения санкций набирает обороты:
– И если раньше были какие-то точечные меры, то сейчас это превратилось фактически в инструмент огульного охаивания и неприкрытого давления, что дискредитирует правовую систему стран и государственных объединений, использующих эти инструменты. Под удар попадают люди, чья вина заключается только в том, что они говорят не то, что от них хотят услышать зарубежные деятели. Санкции затрагивают и юридические лица, предприятия, чья вина в том, что они работают в этой стране и защищают ее интересы.
По словам Романа Головченко, в истории не так давно уже были случаи, когда практически все санкции, которые были введены в отношении физлиц и компаний, были успешно опротестованы в том же суде Европейского союза за безосновательность. Другое дело, что это заняло много времени и потребовало определенных средств в обмен на глубокое моральное удовлетворение.
– Насколько целесообразно ввязываться сейчас в юридические дебаты – надо дополнительно оценить. Но в целом это просто характеризует реальную политику в отношении нашей страны, – заключил Премьер-министр Беларуси.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
203
Головченко о санкциях в отношении делегатов ВНС: это дискредитирует правовую систему стран и объединений, использующих такие инструменты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: