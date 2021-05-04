Головченко о санкциях в отношении Беларуси: должен заявить, что мы категорически не приемлем такую форму давления на суверенное независимое государство

Такое заявление Премьер-министр Роман Головченко сделал, общаясь с журналистами после доклада Главе государства.
– Должен заявить, что мы категорически не приемлем такую форму давления на суверенное независимое государство, как санкции. Вообще, исходя из принципов и постулатов международного права, действуя в рамках соответствующих международно-правовых документов (Организации Объединенных Наций в частности), санкции вводятся или могут вводиться за крайне серьезные, доказанные преступления, совершенные конкретным руководством или конкретным государством. Но, к сожалению, общая девальвация международно-правовой системы приводит к тому, что этими санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства с целью ухудшения экономической ситуации в стране, как правило.
Роман Головченко подчеркнул: декларируемые цели санкции расходятся с их имплементацией.
– Поэтому для нас это не ново. Вы знаете, что Беларусь на протяжении последних 20 лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. Результат вы видите. Мы стали крепче, мы научились жить в этих условиях. Мы не принимаем это и не миримся, не можем смириться с тем, что на суверенное и независимое государство есть попытки такого давления, которое ничем серьезно не мотивировано, – заключил руководитель Правительства.
По словам Романа Головченко, на эти выпады мы отвечаем в меру:
– Не только вербально, не только заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Мы не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем, как симметрично, так и асимметрично.
Премьер-министр напомнил о том, что Главой государства в связи с этим принял указ о введении специальных защитных мер:
– Частично Правительством он уже реализован. Дальше будем действовать по обстановке. Но еще раз подчеркнул, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас. Но мы хотим, чтобы понимали все, в том числе и политики на Западе, что от их действий пострадает их же собственный бизнес – если дойдет до этого. Беларусь – миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но я все-таки уверен, что здравый смысл в конечном итоге восторжествует, в том числе в западных политических и деловых кругах. Многие из наших соседей имеют здесь существенные деловые интересы. И мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично.
Фото: БЕЛТА
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Головченко о санкциях в отношении Беларуси: должен заявить, что мы категорически не приемлем такую форму давления на суверенное независимое государство
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