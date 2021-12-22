Головченко о намерении Литвы прекратить транзит белорусских грузов: без ответа это не оставим

Беларусь не оставит без ответа намерение Литвы прекратить транзит белорусских грузов через свою территорию. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента sb.by.





– Это больше напоминает шутку о том, что назло маме уши отморожу. Мы были готовы к такому развитию событий исходя из хаотичной политики Литвы в белорусском направлении. Мы с мая этого года готовились и к такому развитию событий и прорабатывали альтернативные варианты. Поэтому если кто-то в Литве считает, что это нанесет ущерб Беларуси, то могу со всей ответственностью сказать: главный ущерб будет нанесен самой Литве.

Роман Головченко обратил внимание, что Литва уже нанесла себе экономический ущерб от политического решения отказаться покупать белорусскую электроэнергию, которая обошлась бы этой стране в два раза дешевле той цены, по которой они покупают энергию на оптовом рынке.

– На той стороне границы можно считать одни убытки и потери от непокупки белорусской электроэнергии, возможного отказа от транзита. Мы свои риски захеджировали.

Премьер-министр напомнил о позиции Беларуси в данном вопросе.

– Если такой шаг будет принят, то это будет являться нарушением всех международных обязательств и двусторонних обязательств Литвы, которая подписала с нами соответствующие межправительственные соглашения. Поэтому мы это без ответа не оставим. Нам придется принимать ответные меры. Мы долго терпели, но, видимо, пришла пора заканчивать с этим.

При этом Роман Головченко выразил надежду, что здравый смысл литовских политиков восторжествует.

sichevich@sb.by



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