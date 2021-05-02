Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий

, - сказал Роман Головченко.По его словам, следует синхронизировать усилия, вовлечь белорусские предприятия микроэлектроники в программы развития микроэлектронной промышленности России.", - добавил он.Вместе с тем премьер-министр заметил: важно понимать рынок, номенклатуру изделий и масштабы возможных поставок, если продукция будет соответствовать техническим требованиям потребителей. Роман Головченко уточнил, что речь идет о сотрудничестве не только в сфере военной электроники, но и гражданской, ", - сказал он.Говоря о проходившем 29-30 апреля в Казани заседании Евразийского межправительственного совета, Роман Головченко отметил, что страны Евразийского экономического союза договорились о расширении сотрудничества в космической сфере., - заявил премьер-министр., - добавил он.Белорусскую сторону особо интересовал вопрос регулирования электронной торговли. ". По словам Романа Головченко,Комментируя итоги встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, Роман Головченко напомнил, что белорусская сторона завизировала и передала российской проекты 26 союзных программ по интеграции, еще две в работе. Он отметил, что переданные программы предварительно были согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств. "", - пояснил премьер-министр.Что касается оставшихся двух программ, они достаточно сложные с экономической точки зрения, поэтому предполагают много расчетов, добавил Роман Головченко., - сказал он. Говоря о сроках, премьер-министр заметил, что соответствующие решения не хотелось бы откладывать в долгий ящик, однако, заметил он, каких-либо жестких сроков также нет. ", - сказал он., - сказал Роман Головченко, добавив, что на это нацелено и белорусское, и российское руководства., - заключил он.Фото: Архив БЕЛТА