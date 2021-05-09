Сегодня Президент подписал Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Премьер-министр Роман Головченко перед началом торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы прокомментировал значение этого документа для всей страны так:
– Президент принял решение, как будет управляться страна в случае, если будут совершены действия насильственного характера в отношении Главы государства. Это его право и, может даже, обязанность как Главы государства, как главнокомандующего – предусмотреть все возможные варианты. Поэтому на любой нештатный случай в государстве должен быть план действий. Этот декрет и есть такой план действий.
Фото из архива БЕЛТА
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Головченко – о Декрете № 2: это план действий на любой нештатный случай
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