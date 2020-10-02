Об этом сообщил, отвечая на вопрос депутата Андрея Савиных, Премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания.
– Источник инвестиций – один из самых острых вопросов. Необходимо более активно задействовать не только средства населения, но и поощрять отечественного инвестора, – сказал глава Правительства.
По его словам, иностранный инвестор – не всегда панацея. Обратная сторона прямых иностранных инвестиций – настроенность на репатриацию доходов. Белорусский инвестор вкладывает, зарабатывает и тратит на родине. Роман Головченко признал:
– На этом сегменте недорабатывали. Одна из главных задач – создать условия для национальных инвесторов, стимулировать вкладывать деньги в реализацию пусть небольших, но важных проектов.
По мнению Премьер-министра, особенно это актуально для отстающих регионов, куда не пойдет зарубежный инвестор. В Правительстве обсуждают разные методы создания такой привлекательной среды.
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Головченко: нужно поощрять отечественного инвестора
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ