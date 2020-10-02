Головченко: нужно поощрять отечественного инвестора

, – сказал глава Правительства.По его словам, иностранный инвестор – не всегда панацея. Обратная сторона прямых иностранных инвестиций – настроенность на репатриацию доходов. Белорусский инвестор вкладывает, зарабатывает и тратит на родине. Роман Головченко признал:По мнению Премьер-министра, особенно это актуально для отстающих регионов, куда не пойдет зарубежный инвестор. В Правительстве обсуждают разные методы создания такой привлекательной среды.