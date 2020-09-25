Нужно актуализировать программу сотрудничества Беларуси и Ленинградской области. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко. По его словам, товарооборот Беларуси и Ленинградской области в 2019 году составил около 600 миллионов долларов. В этом году по понятным обстоятельствам, к сожалению, немного упал.
– За полугодие мы имеем около 280 миллионов долларов. Снижение на 8 процентов. Это не так много, как могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил кризис, связанный с пандемией.
Роман Головченко также считает, что Ленинградская область может войти в топ-5 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов России.
– Ленинградская область – проверенный надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота. Думаю, надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу. Поэтому от нашей встречи жду Вашего мнения насчет того, что мы можем сделать для того, чтобы нарастить объем торгово-экономического сотрудничества.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: нужно актуализировать программу сотрудничества Беларуси и Ленинградской области
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