Невыплата зарплаты – это чрезвычайная ситуация. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны за 2020 год. По его словам, для руководителя организации это означает расписаться в собственном бессилии.
– Невыплата зарплаты – это чрезвычайная ситуация как для региона в целом, так и для всей местной вертикали власти. Поэтому мне не очень понятно, когда некоторые руководители начинают это воспринимать чуть ли не как должное и разводить руками в стиле "а что я могу сделать". Это равноценно тому, что расписаться в собственном бессилии. И это несмотря на принятые системные меры по оздоровлению проблемных организаций.
Также Роман Головченко сообщил, что практически полностью решена задача по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей.
– За истекший период их число снизилось более чем в 18 раз.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: невыплата зарплаты – это чрезвычайная ситуация
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