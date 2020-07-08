Головченко: несмотря на мировую пандемию, ситуация в экономике страны контролируемая

Несмотря на мировую пандемию, ситуация в экономике страны контролируемая. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время общения с трудовым коллективом ОАО «БАТЭ» в Борисове.





– Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая. Если за пять месяцев мы недобрали 1,8 процента ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше, – сказал он.

По словам Премьер-министра, эти цифры можно компенсировать за счет бюджетов:

– У кого-то есть такие резервы, у кого-то полезные ископаемые, которые могут обеспечить определенную подушку безопасности. У нас таких резервов нет. Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами.