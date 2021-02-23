Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов обеспечена устойчивая работа экономики. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны за 2020 год.
– Несмотря на то, что все мысленно живем в текущем году, должны правильно оценить и извлечь уроки из итогов нашей работы в 2020-м. Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, обеспечена устойчивая работа экономики.
По его словам, статистика работы за прошлый год – лучшее тому подтверждение.
– ВВП за январь 2021 года составил 101,3%. Неплохой результат достигнут в промышленности – 108,5%, сельском хозяйстве – 100.2%. При этом объем инвестиций складывается пока ниже уровня прошлого года – 94,7%. В первую очередь за счет снижения инвестиционных затрат.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, обеспечена устойчивая работа экономики
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