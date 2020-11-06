Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Головченко: необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ

Головченко: необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ. Об этом он заявил сегодня во время заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.


- В последнее время мы далеко продвинулись в вопросах предупреждения распространения инфекции и локализации его очагов, что дает основания предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между нашими странами, что, безусловно, придаст динамику и для роста экономик наших государств.

Роман Головченко подчеркнул, что странами СНГ проделана большая работа по минимизации потерь в условиях пандемии. Он отметил, что на прошлом заседании принято своевременное решение дополнить проект плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года разделом, посвященным мерам по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19 для экономик наших стран.

- Тяжелая ситуация, с которой столкнулся весь мир, показала бесперспективность сугубо протекционистских мер со стороны государств и целесообразность деятельности по расширению интеграционного взаимодействия между государствами, сторонником которой всегда была Беларусь.

При этом руководитель белорусского Правительства также подчеркнул, что совокупность известных факторов 2020 года, особенно меры противодействия пандемии, привели к замедлению развития отдельных отраслей экономик стран СНГ. Стоимостной объем внешнеторгового оборота товарами между странами Содружества за 7 месяцев снизился на 16,6 процента.

- За январь-август объем производства промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4 процента, перевозки грузов сократились на 4,8 процента, а перевозки пассажиров более чем на четверть.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Кочанова: здоровье людей - приоритетное направление социальной политики нашей страны
В первом матче 28-го тура футбольного ЧБ «Минск» вырвал победу у «Ислочи»
В Гомеле горожанин поджег собственный дом и стал фигурантом уголовного дела
На СЗАО «БЕЛДЖИ» успешно освоили производство еще одного автомобиля
На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»
В Полоцке после реконструкции открыли долгожданный мост
В Беларуси изменены правила оказания почтовых услуг
Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи
Суперсовременный ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах
Умер Михаил Жванецкий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Грета Тунберг обратилась к Дональду Трампу и высмеяла его
В честь своего юбилея Viber выпустил мини-сериал
Готовимся жить с COVID-19 до лета?
Областной этап конкурса «Студент года» в Могилеве – стрим
В Молодечно легковушка сбила школьницу
Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества
Какова должна быть роль государства в решении квартирного вопроса?
Новый детский сад с бассейном и мини-центром безопасности открылся в Минске
Главы правительств СНГ утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года
Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет в Минске 28 мая 2021 года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Новый жилой дом открыли в Мозыре к 7 ноября
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы издевалась над ребенком
Национальная библиотека Беларуси приглашает на литературный вечер, посвященный юбилею писателя Яна Скрыгана
В Могилеве введен масочный режим
В декабре трудовые пенсии белорусов вырастут в среднем на 5,4%
Что делать с осенним опадом
Природный газ пришел в агрогородок Стародорожского района
«Беларусбанк» снова принимает заявки на субсидируемые жилищные кредиты
В Гомеле иностранец-вымогатель грозил взорвать соотечественника
МАРТ: производители продуктов питания и торговля должны оптимизировать ассортимент в интересах потребителей
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Три машины столкнулись на МКАД – движение было затруднено
Под Брестом открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Что позволит экономике перейти на качественно новый уровень
Премьера спектакля «Хайп» прошла в Минском областном драматическом театре
Минчане оплатили жилищно-коммунальные услуги на 100,65%
Чем опасны безалкогольные пиво и вино
Чем грозит выращивание наркосодержащих растений
Экспорт белорусского продовольствия вырос более чем на 6 процентов
В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19
В Минске работает выставка, посвященная сразу нескольким белорусским драматургам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
Головченко: некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора
В Ошмянах торжественно открыли после масштабной модернизации ясли-сад № 3
Головченко: для Беларуси строительство АЭС – созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ