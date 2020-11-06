Головченко: необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ. Об этом он заявил сегодня во время заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.
- В последнее время мы далеко продвинулись в вопросах предупреждения распространения инфекции и локализации его очагов, что дает основания предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между нашими странами, что, безусловно, придаст динамику и для роста экономик наших государств.
Роман Головченко подчеркнул, что странами СНГ проделана большая работа по минимизации потерь в условиях пандемии. Он отметил, что на прошлом заседании принято своевременное решение дополнить проект плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года разделом, посвященным мерам по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19 для экономик наших стран.
- Тяжелая ситуация, с которой столкнулся весь мир, показала бесперспективность сугубо протекционистских мер со стороны государств и целесообразность деятельности по расширению интеграционного взаимодействия между государствами, сторонником которой всегда была Беларусь.
При этом руководитель белорусского Правительства также подчеркнул, что совокупность известных факторов 2020 года, особенно меры противодействия пандемии, привели к замедлению развития отдельных отраслей экономик стран СНГ. Стоимостной объем внешнеторгового оборота товарами между странами Содружества за 7 месяцев снизился на 16,6 процента.
- За январь-август объем производства промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4 процента, перевозки грузов сократились на 4,8 процента, а перевозки пассажиров более чем на четверть.
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Головченко: необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ