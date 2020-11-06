Головченко: необходимо предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между странами СНГ

Роман Головченко подчеркнул, что странами СНГ проделана большая работа по минимизации потерь в условиях пандемии. Он отметил, что на прошлом заседании принято своевременное решение дополнить проект плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ до 2030 года разделом, посвященным мерам по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19 для экономик наших стран.При этом руководитель белорусского Правительства также подчеркнул, что совокупность известных факторов 2020 года, особенно меры противодействия пандемии, привели к замедлению развития отдельных отраслей экономик стран СНГ. Стоимостной объем внешнеторгового оборота товарами между странами Содружества за 7 месяцев снизился на 16,6 процента.