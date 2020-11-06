Некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.
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– К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию.
Роман Головченко отметил: в русле реализации инициативы Президента Беларуси по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства наша страна положительно оценивает проект соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области цифрового развития общества.
sichevich@sb.by
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Головченко: некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ