Головченко: некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора

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Роман Головченко отметил: в русле реализации инициативы Президента Беларуси по созданию в СНГ пояса цифрового добрососедства наша страна положительно оценивает проект соглашения об информационном взаимодействии государств – участников СНГ в области цифрового развития общества.