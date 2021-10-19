Головченко: недостающие средства для борьбы с COVID-19 будут изысканы без ущерба для других отраслей экономики

Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Как рассказал глава Правительства, в этом году из республиканского бюджета на здравоохранение выделено более 7,6 млрд рублей, или 5% от ВВП. Уже израсходовано около 6 млрд рублей.
– Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к Главе государства с просьбой о выделении дополнительных средств в размере почти 250 млн рублей, в том числе 140 млн на закупку лекарственных средств и вакцин. Еще 108 млн рублей мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета.
Кроме того, добавил Роман Головченко, около 250 млн рублей потребуется на выплату ковидных надбавок медикам в четвертом квартале. За прошедший период этого года на надбавки медикам было направлено 825 млн рублей бюджетных средств, в целом с начала пандемии – практически 1,3 млрд рублей.
– Нагрузка очень большая для бюджета, – подчеркнул Роман Головченко. – Но даже в этих тяжелейших условиях удается выдерживать высокие темпы промышленного производства за счет оптимизации внутренних резервов. Таким образом, существенный эффект пандемии, оказываемый на национальную экономику, имеется, тем не менее нам удается с ним справляться. Недостающие средства будут нами изысканы без ущерба для других отраслей экономики.
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