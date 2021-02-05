Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время выступления на международном форуме Digital Almaty 2021 обозначил пять основных проблем по реализации сквозных цифровых проектов в ЕАЭС.
– Есть пять глобальных проблем, не сдвинув которые мы не сможем реализовать на практике ни один из сквозных цифровых проектов. Это единый идентификатор граждан, единый идентификатор бизнеса, защита данных, взаимное признание электронной цифровой подписи и цифровая инфраструктура.
По словам Романа Головченко, уже само признание или сознание того, что надо решать эти вопросы, позволит странам ЕАЭС двигаться вперед.
– Надо по каждому из этих направлений выстраивать план-график действий, каким образом выходить на решение каждого из блоков этих задач. Без них невозможно полноценное сопряжение и национальных систем. Поэтому это надо обязательно делать. Если идея делать это на площадке ЕАБР как центра компетенций, то это своевременно. Они сейчас как раз ведут работу над уточнением мандата и стратегии банка. Тогда это предложение должно найти свое отражение в мандате и стратегии банка.
Фото: БЕЛТА
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Головченко назвал 5 основных проблем по реализации сквозных цифровых проектов в ЕАЭС
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