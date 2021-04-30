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  2. Головченко: назрела необходимость дополнительного регулирования электронной торговли в ЕАЭС

Головченко: назрела необходимость дополнительного регулирования электронной торговли в ЕАЭС

Назрела необходимость дополнительного регулирования электронной торговли. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Казани.  


– Отмечаем возрастающую роль электронной торговли. Назрела необходимость дополнительного регулирования данной сферы с учетом интересов наших стран. 

Также Роман Головченко сообщил, что в ходе заседания в узком формате главы правительств обсудили ряд важных вопросов. 

– Что касается межгосударственной программы интегрированной системы ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг,  это одна из наиболее прорывных программ, которая может принести существенные преимущества для всех наших стран. 

По словам Романа Головченко, сведение усилий стран воедино в данном направлении придаст новый уровень этой работе.

– Успешная реализация этого проекта за счет использования национальных компетенций позволит значительно повысить качество космических и геоинформационных услуг в интересах всех стран союза, а также укрепить наши позиции на мировом рынке таких услуг.


Во время заседания главы правительств государств ЕАЭС рассмотрят результаты пилотного проекта в области внешней электронной торговли, а также возможность снижения порогов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.  Кроме того, в повестке дня – вопрос унификации мер регулирования экспорта отдельных видов чувствительных товаров, меры по защите рынка сельхозпродукции ЕАЭС от опасных вирусов растений, а также перспективы сотрудничества стран союза в сфере космических услуг. 

Также будут рассмотрены перспективы сотрудничества стран союза в сфере космических услуг и развития электронной торговли. Кроме того, планируется утвердить основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.

Фото: БЕЛТА
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