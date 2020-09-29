Об этом журналистам заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги VII Форума регионов Беларуси и России. Он выразил искреннюю признательность российским коллегам и друзьям не только за активное участие в этом мероприятии, но и за поддержку нашей страны.
Программа форума была насыщена различными мероприятиями, обратил внимание Премьер-министр, а на пленарном заседании был принят проект итогового документа, который будет насыщен и дополнен многочисленными инициативами, предложениями, а также поручениями, которые в своих видеообращениях озвучили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
– В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляций так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения.
Развивая прямые контакты регионов, мы получаем весомый экономический эффект, добавил Роман Головченко:
– В рамках VII Форума регионов Беларуси и России традиционно состоялись интенсивные деловые переговоры, делегации российских регионов продолжают работу в нашей стране. Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму свыше 700 млн долларов. Подписанные документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере. Наши государства имеют огромный потенциал для дальнейшего развития двусторонних связей.
Премьер-министр добавил, что сегодня Президентами Беларуси и России делается огромный акцент на развитии регионального сотрудничества как главного мотора торгово-экономического сотрудничества.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: на Форуме регионов заключено контрактов на сумму свыше 700 миллионов долларов
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