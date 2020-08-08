Сегодня последний день досрочного голосования на выборах Президента Беларуси. С самого утра на участки приходят избиратели, которые по разным причинам хотят сделать свой выбор уже сейчас.
Одним из первых избирательный участок, расположенный в 29-й гимназии Минска, сегодня посетил Премьер-министр Роман Головченко. Сейчас его рабочий график плотно расписан и в будни и в выходные. Поэтому, как только появилась возможность, сразу приехал проголосовать. На избирательный участок руководитель Правительства прибыл с супругой и дочерьми.
-Так сложилось, что голосуем тогда, когда выдается минута времени. Все члены Правительства плотно работали в это время по республике. Посещали предприятия, встречались с коллективами, выясняли, какие надо решить вопросы, что волнует население. Сегодня небольшая пауза выдалась, решили воспользоваться и проголосовать. На самом деле мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить уже поколение наших детей. И хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойны за свою жизнь, были бы возможности для того, чтобы реализовать себя. Поэтому за эту страну мы сегодня голосовали.
Отвечая на вопрос о кандидате, за которого отдал свой голос, Премьер-министр отметил:
- За кого голосовать - выбор очевиден. Решение в семье приняли консенсусом.
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Головченко: мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ