Головченко: мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей

Одним из первых избирательный участок, расположенный в 29-й гимназии Минска, сегодня посетил Премьер-министр Роман Головченко. Сейчас его рабочий график плотно расписан и в будни и в выходные. Поэтому, как только появилась возможность, сразу приехал проголосовать. На избирательный участок руководитель Правительства прибыл с супругой и дочерьми.Отвечая на вопрос о кандидате, за которого отдал свой голос, Премьер-министр отметил: