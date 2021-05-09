Премьер-министр Роман Головченко перед началом торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы поделился своим восприятием праздника. По его словам, смысл праздника 9 Мая остается прежним:
– Это победа добра над злом, над темными силами, это праздник мужества, стойкости. А эти качества нужны и в повседневной жизни. На мой взгляд, нельзя забывать никогда об этом! Нас пытались «скорректировать»… Но мы помним подвиг, в котором мы черпаем силы для событий сегодняшних дней. Пока еще живы люди, которые могут рассказать о том, через что им пришлось пройти, нам нужно впитывать каждое слово.
Премьер-министр также добавил, что сейчас Беларусь вновь переживает нелегкие моменты. И сегодня, по его убеждению, нам также нужны стойкость, мужество, любовь к Отечеству, самопожертвование – те качества, которые помогли советскому народу победить в войне.
Фото из архива БЕЛТА
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Головченко: мы помним подвиг, в котором мы черпаем силы
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