Головченко – Мишустину: внешние силы пытаются вбить клин между Беларусью и Россией

Об этом Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил в ходе расширенной встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости. В начале встречи он отметил, что это фактически первый визит правительственной делегации высокого уровня в Беларусь после прошедших президентских выборов:



– Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими братскими странами в это непростое время, когда Беларусь подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинусь ситуацию, разыграть привычный уже сценарий "цветной революции", хорошо нам знакомый по нашим соседям, а также вбить клин между ближайшими союзниками, которыми являются Беларусь и Россия. Потерпев неудачу в попытках неудачного политического блицкрига, определенные силы работают над попытками расшатать экономику.



Роман Головченко добавил, что Беларуси не привыкать к противостоянию внешним вызовам. Особенно чувствуя поддержку нашего союзника – России, которая является и нашим основным торговым партнером:



– С долей 48% по итогам января – июля текущего года. Российская Федерация также является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику: только за первое полугодие российские инвестиции составили почти 2 миллиарда долларов.



Премьер-министр Беларуси обратил внимание, что сегодняшнее время непростое и для России (в связи с продолжающимся негативным эффектом пандемии, кризисом мировой экономики, санкционным давлением):



– Данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые стали бы не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов.



Белорусская сторона предложила рассмотреть и принять решение по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. Закрепить достигнутые договоренности предложено на очередном заседании Совета министров Союзного государства, где в том числе планируется обсудить дальнейшее развитие этого интеграционного объединения.