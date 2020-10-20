Бюджет Беларуси на следующий год формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить источники доходов. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, пишет БЕЛТА.
"Обращаю внимание, что бюджет будущего года формируется в условиях нестабильной экономической конъюнктуры. Возможности бюджетного стимулирования существенно ограничены с учетом необходимости выполнения всех социальных обязательств государства и своевременного погашения и обслуживания государственного долга. Поэтому лоббистам дополнительных расходных обязательств нужно иметь в наличии реальные предложения по соответствующим источникам доходов", – сказал Роман Головченко.
Основные параметры проекта бюджета 2021 года и предложения по корректировке Налогового кодекса рассмотрены и в целом одобрены ранее на заседании Президиума Совмина. Глава Правительства попросил министра финансов Юрия Селиверстова доложить, как выполнены поручения по урегулированию спорных моментов, которые требовали проработки и согласования.
"Это вопросы акцизной политики на табак, оптимизации льгот по налогу на добавленную стоимость, а также объемы расходов бюджета, связанных с эпидемиологической ситуацией", – пояснил Премьер-министр.
По оценке Романа Головченко, отдельные льготы "давно утратили стимулирующую направленность и могут рассматриваться как неэффективная государственная поддержка".
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
231
Головченко: лоббисты бюджетных допрасходов должны предложить реальные источники доходов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter