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  2. Головченко: Казахстан – один из приоритетных партнеров Беларуси в сельском хозяйстве

Головченко: Казахстан – один из приоритетных партнеров Беларуси в сельском хозяйстве

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым.

– На сегодняшний день Казахстан является третьим по объему экспорта. Товарооборот в этой сфере за 5 лет вырос фактически в 4 раза. Но есть еще огромный, не до конца раскрытый потенциал сотрудничества. 

Фото  БЕЛТА

Тем не менее, по словам Романа Головченко, взаимоотношения в сельском хозяйстве необходимо расширять. Он напомнил о договоренностях, достигнутых во время его визита в Казахстан в июне этого года.

– Мы были бы рады выступить одним из основных партнеров Казахстана в вопросах развития сельскохозяйственного производства. Тем более что ваша страна обладает хорошими ресурсами и является хорошей экспортной площадкой для поставок продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в первую очередь. 

Одним из пилотных проектов углубленной научно-производственной кооперации может стать сфера животноводства. 

– Первоначально была определена Костанайская область для строительства там молочно-товарного комплекса под ключ с использованием белорусских технологий. 

Также Роман Головченко считает, что страны могут реализовать проекты по созданию совместных предприятий по производству ветеринарных препаратов. 

– Хорошие перспективы есть в сфере аграрной науки. Тем более что заключены соответствующие соглашения. Уверен, что ваш визит будет важным этапом в развитии сотрудничества между нашими странами.

sichevich@sb.by

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