Головченко: Казахстан – один из приоритетных партнеров Беларуси в сельском хозяйстве

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым.
– На сегодняшний день Казахстан является третьим по объему экспорта. Товарооборот в этой сфере за 5 лет вырос фактически в 4 раза. Но есть еще огромный, не до конца раскрытый потенциал сотрудничества.
Тем не менее, по словам Романа Головченко, взаимоотношения в сельском хозяйстве необходимо расширять. Он напомнил о договоренностях, достигнутых во время его визита в Казахстан в июне этого года.
– Мы были бы рады выступить одним из основных партнеров Казахстана в вопросах развития сельскохозяйственного производства. Тем более что ваша страна обладает хорошими ресурсами и является хорошей экспортной площадкой для поставок продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в первую очередь.
Одним из пилотных проектов углубленной научно-производственной кооперации может стать сфера животноводства.
– Первоначально была определена Костанайская область для строительства там молочно-товарного комплекса под ключ с использованием белорусских технологий.
Также Роман Головченко считает, что страны могут реализовать проекты по созданию совместных предприятий по производству ветеринарных препаратов.
– Хорошие перспективы есть в сфере аграрной науки. Тем более что заключены соответствующие соглашения. Уверен, что ваш визит будет важным этапом в развитии сотрудничества между нашими странами.