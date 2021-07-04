Головченко: капитуляционные прогнозы в отношении Беларуси не сработали

Капитуляционные прогнозы в отношении Беларуси не сработали. Об этом в интервью журналистам сообщил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги работы экономики стран за первые 5 месяцев года. По его словам, за этот период экономика работала неплохо.
- Прирост ВВП составил более 103-х процентов. Прибавили все отрасли за исключением строительства, которая не успела набрать нужный темп по ряду причин. Был достаточно долгий процесс согласования инвестиционной программы, затрудненный доступ к кредитным ресурсам. Но вся промышленность страны набрала очень хорошие обороты. И как видите, капитуляционные прогнозы в отношении нас не сработали.
Руководитель Правительства подчеркнул, что сейчас уделяется особое внимание всем без исключения отраслям, как они будут работать в новых условиях.
- Потому что это новая реальность, которую мы сейчас изучаем. Лично у меня никаких негативных ожиданий нет. Есть настроенность на серьезную работу. Мы намерены выполнить все те задачи, которые перед собой поставили. И никаких отговорок, что нам помешали какие-то санкции – мы для себя не приемлем. Задачи не менялись. Все те целевые индикаторы, которые были заложены – должны быть выполнены. На что будем больше обращать внимание – на динамику.
Роман Головченко заверил, что для Правительства самый важный индикатор – промышленность.
- И то, что все сектора промышленности вышли на восходящую траекторию – это системный фактор. И я бы не стал говорить, что это эффект низкой базы прошлого года. На самом деле, последствия пандемии начали сказываться позже. И если говорить, кто порадовал и удивил – это промышленность, которая давно не показывала таких темпов. Тут много факторов сыграло – это и отложенный спрос во многих отраслях наших основных внешнеторговых партнерах, и динамичная работа на новых рынках.
Говоря об уровне инфляции, Премьер-министр подчеркнул, что это очень сложный показатель, на который влияет очень много факторов. Как психологических - таких как девальвационные ожидания населения, так и международная ситуация.
- Беларусь имеет открытую экономику. Поэтому мы меж воли перенимаем негативные процессы, которые происходят у наших основных торговых партнеров. Сейчас показатель инфляции находится на уровне выше средних по всем государствам, не исключая США, где уровень инфляции уже более 5 процентов. Но в Беларуси инфляция, как правило, имеет импортируемый характер.
Тем не менее, по его словам, есть понимание того, что это одна из серьезных проблем, поэтому совместно с Национальным банком, который отвечает за инфляцию в стране, Правительство уточняет антиинфляционную программу и принимает точечные решения и по ценовому регулированию, и недопущению ценовых перекосов в конкретных отраслях экономики.
- Сейчас много где происходят турбулентные процессы и идет неожиданный рост цен по многим товарным группам. Именно поэтому инфляция находится в сфере особого внимания, - отметил Роман Головченко.
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Фото из архива БЕЛТА
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Головченко: капитуляционные прогнозы в отношении Беларуси не сработали
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