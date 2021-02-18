Сегодня XXVIII Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетил и Премьер-министр Роман Головченко. С экспозицией его ознакомил министр информации Игорь Луцкий. В выставочном комплексе почетные гости посетили стенды СНГ, Казахстана, Азербайджана, России, Ирана и других государств. Отдельное внимание уделили и книгам белорусских издательств. Премьер-министр также посетил и площадку издательского дома «Беларусь сегодня».
В интервью журналистам Роман Головченко сообщил, что, наблюдая за тем, сколько людей пришло на выставку, можно быть уверенным, что интерес к книге живет:
– Он возвращается после эпохи увлеченности электронными книгами. На мой взгляд, бумажные книги никогда не пропадут. Это искусство печатников, иллюстраторов. Люди немного устают от экранов, которые повсюду. Прикоснуться к книге становится ценным.
Также он особо подчеркнул, что государство должно продолжать поддерживать в том числе и детские книги:
– Это безусловно. Если бы мы смотрели только категориями экономики, то, наверное, потеряли бы целый пласт важной литературы патриотического и эстетического воспитания, учебников. В ином случае все ушли бы в погоню за прибылью, условно говоря, в коммерческую литературу, которая издается большими тиражами. Насколько я знаю, практически во всех странах книгоиздательская деятельность в той или иной степени датируется в русле так называемых государственно важных произведений. Точно так же делается в Европе. Я считаю, что это нормально. Тем более речь не идет о баснословных суммах.
Роман Головченко отметил, что многие книги просто не могут издаваться такими тиражами, которые обеспечили бы полную окупаемость.
– Но мы видим прекрасные книги, которые издаются и на белорусском языке тиражами в 1–1,5 тысячи экземпляров. Таким образом, мы обеспечиваем разнообразие книг для детей.
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Головченко: интерес людей к книге возвращается
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК