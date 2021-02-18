Головченко: интерес людей к книге возвращается

В интервью журналистам Роман Головченко сообщил, что, наблюдая за тем, сколько людей пришло на выставку, можно быть уверенным, что интерес к книге живет:Также он особо подчеркнул, что государство должно продолжать поддерживать в том числе и детские книги:Роман Головченко отметил, что многие книги просто не могут издаваться такими тиражами, которые обеспечили бы полную окупаемость.