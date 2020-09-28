Интенсификация межрегиональных контактов служит прочным фундаментом Союзного государства. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время встречи с губернатором Омской области России Александром Бурковым.
– Ваш визит для нас очень важен и ценен, как и всех других руководителей российских регионов. Мы очень рады тому, что сумели организовать такое целенаправленное посещение в непростое время для Беларуси. И в этой связи подчеркиваю особую значимость и важность укрепления белорусско-российских отношений и особенно в торгово-экономической области. Мы таким образом, я считаю, выполняем установки руководителей наших государств на интенсификацию межрегиональных контактов, которые служат прочным фундаментом Союзного государства.
Говоря о сотрудничестве с Омской областью, Премьер-министр напомнил, что с этим российским регионом у Беларуси давние связи и прочные контакты.
– Еще с 1998 года действует соответствующее соглашение между Правительством Беларуси и администрацией Омской области. Считаю, что за это время многое сделано. Убежден, что комиссия такого уровня, созданная для реализации положений этого соглашения – это важнейший инструмент для постоянной сверки и поиска новых форм сотрудничества, а также поддержания его на траектории постоянного роста.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: интенсификация межрегиональных контактов служит прочным фундаментом Союзного государства
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