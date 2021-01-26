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Головченко и Мишустин обсудили создание общих энергорынков

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин сегодня в Москве обсудили создание общих энергорынков, равных условий для доступа товаров на рынки двух стран и другие темы. Об этом по итогам переговоров сообщил журналистам глава белорусского Правительства Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.


"Мы с Россией сотрудничаем по всем направлениям, повестка экономического взаимодействия обширна, – сказал Роман Головченко. – Надо восстановить товарооборот, который немного просел в связи с пандемией".

"Мы обсуждали различные вопросы: формирование общих рынков энергоносителей, вопросы беспрепятственного доступа на рынок, участия белорусских предприятий в государственных муниципальных закупках в России, увеличения количества авиационных рейсов", – рассказал Премьер-министр Беларуси.

Он отметил, что каких-то острых тем на переговорах не было. "Абсолютно в рабочем режиме прошли по всему переговорному блоку вопросов, который сейчас является актуальным. Если подводить общий итог, то, что называется, сверили часы и наметили план на ближайший месяц-два", – резюмировал Роман Головченко.

Фото: БЕЛТА
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