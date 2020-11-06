Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины «Спутник V» и подготовки к ее производству в Республике Беларусь.
Премьер-министры договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.
Фото: БЕЛТА
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Головченко и Мишустин обсудили подготовку к производству российской вакцины «Спутник V» в Беларуси
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