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Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщается на официальном сайте правительства России.

Роман Головченко. Фото: архив БЕЛТА

"Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", – говорится в сообщении.

Роман Головченко и Михаил Мишустин затронули также тематику противодействия COVID-19.
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