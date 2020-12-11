Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, сообщается на официальном сайте правительства России.
Роман Головченко. Фото: архив БЕЛТА
"Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", – говорится в сообщении.
Роман Головченко и Михаил Мишустин затронули также тематику противодействия COVID-19.
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Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
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