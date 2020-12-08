Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве

Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре. В дополнение к этому Роман Головченко и Михаил Мишустин уделили внимание теме расширения взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях.Сообщается, что собеседники также обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.