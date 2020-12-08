В ходе телефонного разговора Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре. В дополнение к этому Роман Головченко и Михаил Мишустин уделили внимание теме расширения взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях.
Сообщается, что собеседники также обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
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Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве
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Фото: Виталий ГИЛЬ