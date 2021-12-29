Головченко и Мишустин обсудили ход реализации пакета интеграционных документов

Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.

– Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года. Министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами, – отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов. Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.

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Фото: БЕЛТА