Головченко и Мишустин договорились о совместной работе по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу

Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. Об этом sb.by сообщила пресс-секретарь руководителя белорусского Правительства Александра Исаева. По ее словам, Роман Головченко проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в Беларуси, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране, отметил, что все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме.



Также премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу.



– В завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей, – резюмировала пресс-секретарь Премьер-министра Беларуси.