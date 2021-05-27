Премьер-министр провел встречу с исполнительным секретарем СНГ

– Премьер-министр Роман Головченко провел встречу с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. В предвверии заседания Совета глав правительств СНГ стороны обсудили будущую повестку дня.
По словам Романа Головченко, белорусская сторона настроена обсудить приоритеты белорусского председательства.
– В рамках СНГ есть разные интеграционные форматы: Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС. Вызовы и проблемы перед странами, участвующими в разных интеграционных объединениях, одинаковые – это сокращение до минимума ограничений двусторонней торговли, как сделать наши экономики более устойчивыми к воздействию внешних шоков, как обеспечить экономическую безопасность, гармонизировать процедуры госзакупок. Практически все направления, которые заявила Беларусь в качестве приоритетов своего председательства, являются актуальными для всех стран Содружества. Мы намерены подробно и предметно эти вопросы обсудить.
Роман Головченко также сообщил Сергею Лебедеву, что для всех участников была предусмотрена возможность вести двусторонние встречи.
– К сожалению, я был проинформирован, что делегация Молдовы не сможет принять участие. Это следствие абсолютно непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Тем не менее Молдова будет представлена на уровне посла, так что будет донесена наша позиция и обсуждавшиеся вопросы.
Роман Головченко также отметил, что около года не происходило встреч в очном формате для глав правительств. При этом в ЕАЭС провели за полтора года пять заседаний в очном формате и еще три в заочном.
– Поэтому я уверен, что будет о чем поговорить и что обсудить всем главам правительств.
В свою очередь Сергей Лебедев поблагодарил Романа Головченко за возможность встретиться накануне заседания Совета.
– Желание глав правительств пообщаться в очном формате велико. Необходимо обсудить актуальные проблемы, к сожалению, их хватает. Важно найти их решения. Могу вас проинформировать, что все вопросы, которые вынесены на рассмотрение во время заседания, хорошо подготовлены. Я очень надеюсь, что заседание пройдет конструктивно.
Роман Головченко также особо отметил, что СНГ является важной площадкой для переговоров и местом, где собираются лидеры государств и главы правительств, имеющие возможность обсудить открыто любые вопросы.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр провел встречу с исполнительным секретарем СНГ
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