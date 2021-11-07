Головченко: гражданская авиация Беларуси – это высокотехнологичная отрасль

Гражданская авиация Республики Беларусь – это высокотехнологичная отрасль. Об этом говорится в поздравлении Премьер-министра Романа Головченко работникам гражданской авиации по случаю их профессионального праздника.
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- Сегодня гражданская авиация Республики Беларусь – это высокотехнологичная отрасль. Именно авиация во многом определяет деловую активность государства, способствует укреплению международных связей.
В поздравлении отмечается, что прошедший год нельзя назвать легким для авиационной отрасли. -Но несмотря ни на какие трудности, вы остаетесь верными своей профессии, прилагая все знания и умения для дальнейшего развития и защиты интересов белорусской гражданской авиации, - говорится в поздравлении.
Руководитель Правительства поблагодарил работников гражданской авиации за добросовестный труд и высокое мастерство, ответственность в выполнении возложенных задач, безупречное служение профессии.
- Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Всю сознательную жизнь вы посвятили любимому делу – работе в гражданской авиации. В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачной реализации новых идей во благо дальнейшего стабильного развития и процветания белорусской авиации, - говорится в поздравлении.