SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Головченко: гражданская авиация Беларуси – это высокотехнологичная отрасль

Головченко: гражданская авиация Беларуси – это высокотехнологичная отрасль

Гражданская авиация Республики Беларусь – это высокотехнологичная отрасль. Об этом говорится в поздравлении Премьер-министра Романа Головченко работникам гражданской авиации по случаю их профессионального праздника. 

Архивное фото

- Сегодня гражданская авиация Республики Беларусь – это высокотехнологичная отрасль. Именно авиация во многом определяет деловую активность государства, способствует укреплению международных связей.

В поздравлении отмечается, что прошедший год нельзя назвать легким для авиационной отрасли. -Но несмотря ни на какие трудности, вы остаетесь верными своей профессии, прилагая все знания и умения для дальнейшего развития и защиты интересов белорусской гражданской авиации, - говорится в поздравлении.

Руководитель Правительства поблагодарил работников гражданской авиации за добросовестный труд и высокое мастерство, ответственность в выполнении возложенных задач, безупречное служение профессии.

- Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Всю сознательную жизнь вы посвятили любимому делу – работе в гражданской авиации. В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачной реализации новых идей во благо дальнейшего стабильного развития и процветания белорусской авиации, - говорится в поздравлении.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы