Головченко: госпрограммы, формирующие показатели качества жизни населения и уровня комфорта, выполнены с хорошим результатом

Государственные программы, формирующие показатели качества жизни населения и уровня комфорта выполнены с хорошим результатом. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров, где рассматривается эффективность реализации государственных программ за 2016–2020 годы.



– Требования к формированию госпрограмм известны. Они определены соответствующими указами Президента. В предыдущей пятилетке реализовывалась 21 государственная программа, подлежащая оценке. Всего профинансировано в рамках программ 357 миллиардов рублей. Из них бюджетные средства – более 111 миллиардов рублей. Отдельные программы и мероприятия, формирующие показатели качества жизни населения и уровня комфорта выполнены с хорошим результатом. Например, обеспеченность жильем в расчете на одного жителя увеличено до 28,3 квадратного метра.



Роман Головченко отметил, что также создано около 7700 объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Отремонтировано и реконструировано около 7,5 тысячи местных автомобильных дорог.



– 48 процентов всех госпрограмм отнесены к высокоэффективным и эффективным. По оставшимся эффективность оценивается как средняя. Если судить по цифрам, то результат неплохой. Вопрос только в объективности оценки с точки зрения полноты решенных задач.



При этом руководитель Правительства обратил внимание на ряд тенденций, которые настораживают.



– К концу пятилетки снизилась доля высокоэффективных программ. Не выполнена пятая часть сводных целевых показателей. Отдельные из них не выполнялись на протяжении всего периода реализации государственных программ. Много вопросов к выполнению мероприятий, предусмотренных в рамках программ. Например, по программе цифровой экономики не выполнена значительная часть мероприятий – это проекты электронного больничного, системы безбумажной торговли, автоматизации административных процедур, системы управления госфинансами. При этом программа оценивается как эффективная.