Головченко: мемориал "Брестская крепость-герой" имел и будет иметь значение для многих поколений белорусов

Сегодня премьер-министр Роман Головченко вручил коллективу мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" орден Франциска Скорины. Указ о награждении накануне Президент. Впервые в истории Беларуси этим орденом награжден не человек, а целый коллектив учреждения.
Роман Головченко отметил, что работники мемориального комплекса сделали многое для того, чтобы мир узнал о подвиге защитников крепости, вернули из небытия имена погибших воинов. Он поблагодарил коллектив за работу по музеефикации крепости, архивные поиски и добавил, что и далее им предстоит серьезный труд.
- Сейчас, когда внешние силы пытаются внести раздор в наше общество, пересмотреть уроки Второй мировой войны и переписать ее историю, особенно возрастает роль историков, музейных работников. Эти люди могут и должны доносить правду до общества, воспитывать любовь к Родине, прививать мужество будущим защитникам Отечества. Это нужно делать ради нашего общего будущего, а также ради погибших за идеалы свободы и независимости, чтобы таких трагедий больше не повторялось. В Год народного единства на всех белорусов возлагается огромная ответственность - сохранить мир и спокойствие в нашей стране, - подчеркнул премьер-министр.
- Сейчас раскрываются архивы, становятся доступны в виртуальном пространстве самые отдаленные хранилища документов, появляется много новых источников информации. Этим нужно воспользоваться. Необходимо продолжать исследовательскую работу. Уверен, благодаря кропотливому и настойчивому поиску удастся вернуть из забвения новые имена защитников крепости. Это одна из главных задач коллектива, - добавил Роман Головченко.
Также приветственный адрес коллективу "Брестской крепости-героя" направил президент России Владимир Путин. Документ зачитал генеральный консул России в Бресте Игорь Конякин и передал директору мемориального комплекса Григорию Бысюку.
В пятницу Роман Головченко возложил цветы к Вечному огню на территории крепости. Присутствующие почтили память защитников цитадели минутой молчания.
- Этот мемориал имел, имеет и, безусловно, будет иметь значение для многих поколений белорусов. Трудно отыскать у нас в стране равный ему по значимости, концентрации героизма и мужества, любви к Родине. Слова защитников крепости, которые они оставили на оплавленных стенах, погибая за свою страну, бесценны для всех жителей Беларуси. Наверное, не сразу это понимаешь. В каждом возрасте открываешь в крепости для себя что-то новое. С годами меняется жизненный опыт, и лучше понимаешь, что сделали защитники для общей Победы. Уверен, этот мемориал будет жить в веках, - сказал Роман Головченко и назвал легендарную цитадель символом Беларуси.
В Брестской крепости заложены символы нашего единства. Такое мнение выразил министр культуры Анатолий Маркевич во время торжественного мероприятия по случаю 50-летия мемориального комплекса и 65-летия Музея обороны.
- Здесь заложены символы - символы нашего единения, единства, уважительного отношения к прошлому, героизма. Проходя по территории Брестской крепости, задумываешься о хрупкости современного мира, о том, что нужно ценить то главное, что мы сегодня имеем, - право жить в суверенной, мирной стране. Это очень важно, - подчеркнул он.
Анатолий Маркевич вручил сотрудникам Брестской крепости почетные грамоты и благодарности от Администрации Президента, премьер-министра, Министерства культуры.
Кроме того, Роман Головченко посетил молодежно-патриотический центр, который находится на Кобринском укреплении. Он заработал при крепости три года назад. За год его посещают около 1 тыс. школьников: занимаются в кружках, на учебно-тренировочных сборах, отдыхают в лагере на каникулах. Из областного центр планируют преобразовать в республиканский. Сейчас выполняются проектные работы, решается вопрос о финансировании со следующего года. Нужно провести реставрацию двухэтажной казармы 125-го стрелкового полка, казематов и сделать другие работы для развития инфраструктуры учреждения.
- Нужно использовать потенциал крепости, чтобы внести новую нотку в патриотическое воспитание молодежи. Принято концептуальное решение о создании республиканского центра, чтобы дети и подростки могли провести здесь время. В правительстве обсуждается проект указа главы государства о создании этого учреждения, финансировании и сроках строительства. Масштабный проект, который будет реализовываться очередями в течение пятилетки, - отметил премьер-министр.
В программе праздничных мероприятий был и круглый стол, на котором выступил Константин Смирнов - сын первооткрывателя подвига защитников Брестской крепости, писателя Сергея Смирнова:
- Трудно переоценить то, что делает этот музей, люди, которые в нем работают. Здесь действительно работают подвижники. Каждый год находят новые имена защитников, возвращают их из небытия. И это поразительно. Невероятно, каким энтузиазмом надо обладать, любовью к своему делу, чтобы так работать, - сказал он.
Осень 2021-го - особенная для цитадели над Бугом. Напомним, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" был торжественно открыт 25 сентября 1971 года. А 8 ноября 65-летие отметит Музей обороны. За это время здесь побывали более 25 млн туристов из 140 стран.
По материалам БЕЛТА