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Головченко: есть резервы для восстановления товарооборота между Беларусью и Омской областью России

Есть резервы для восстановления товарооборота между Беларусью и Омской областью России. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время встречи с губернатором Омской области России Александром Бурковым.


– В 2018 году у нас был максимальный показатель товарооборота в 105 миллионов долларов. В 2019 году он немного снизился до 90 миллионов долларов. Мы рассчитывали в этом году преодолеть этот небольшой спад, но кризисные явления в мировой экономике, закрытие границ и карантинные мероприятия привели к определенному снижению товарооборота, который за семь месяцев составил всего 35 миллионов долларов. Этому есть объективные причины, но есть и резервы, которые стороны не смогли использовать.

Премьер-министр считает, что программа минимум – выйти на результаты 2019 года. По его словам, времени еще достаточно.

– Экономики восстанавливаются, связи восстанавливаются, и ваша представительная делегация для нас лучший показатель того, что Омская область настроена на решение этой задачи точно так же, как и мы.


Роман Головченко предложил расширять кооперационные связи. По его словам, стороны могут развивать сотрудничество в сфере машиностроения.

– Здесь обязательно надо прибавлять. Тем более что опыт уже есть хороший не только товарообменных операций, но и более продвинутых форм, таких как инвестирование в совместное производство. У нас есть примеры, когда на территории Омской области осуществляется производство или определенные технологические переделы белорусской продукции, такие как сборка агрегатов для комбайнов из комплектующих белорусского производства. В Беларуси концерн "Омсктехуглерод" реализует инвестиционный проект по созданию инновационного производства различных марок технического углерода, который является основным сырьем для изготовления автомобильных шин.

Премьер-министр проинформировал, что в рамках этого проекта поступило более 100 миллионов долларов инвестиций. В том числе 76 миллионов на чистой основе. Создано 500 рабочих мест.

По его словам, предприятия "Гомсельмаш", "Амкодор" и "Бобруйскагромаш" также заинтересованы в расширении кооперационных программ.

– В январе – июле этого года белорусские производители нарастили поставки машин и механизмов сельскохозяйственного машиностроения в Омскую область практически в три раза. Мы можем закрыть практически все потребности Омской области в современной грузовой, дорожно-строительной, коммунальной технике, машинах и оборудовании. Мы фактически развиваем наши машиностроительные мощности, затачиваясь под требования российского рынка.


Кроме того, Премьер-министр предложил рассмотреть возможность приобретения городского транспорта, произведенного в Беларуси. Еще одно перспективное направление для сотрудничества, по словам руководителя Правительства, – аграрная сфера. Это касается как поставки готовых продуктов питания, так и создания молочно-товарных комплексов, птицеферм, обустройства сельских населенных пунктов с участием белорусских специалистов.

Также Роман Головченко сообщил, что белорусская сторона готова активизировать сотрудничество в строительной сфере.




Фото: БЕЛТА
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