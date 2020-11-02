Головченко: экономика Беларуси чувствует себя лучше, чем экономика региона в целом

Об этом заявил журналистам Премьер-министр Роман Головченко по итогам своего доклада Главе государства:







– Я доложил Президенту об итогах работы экономики Беларуси за 9 месяцев. Они неплохие, хотя работа идет в достаточно сложных условиях. Процесс восстановления мировой экономики от пандемии ковида, к сожалению, затягивается. Но в целом экономика Беларуси себя чувствует лучше, чем экономика региона в целом. В том числе благодаря тем выверенным и точным мерам по поддержке экономического роста, которые принимаются в Беларуси.



Глава Правительства считает, что выйти на стопроцентный рост экономики – задача достаточно напряженная и требует поиска дополнительных ресурсов:



– На фоне падения экономик наших соседей (где на четыре процента, где на пять, а где на девять) удержать темпы в сто процентов, конечно, сложно, но выполнимо при благоприятном стечении обстоятельств. И Правительство настроено эту задачу выполнить.







Отвечая на уточняющий вопрос, о каких обстоятельствах идет речь, Роман Головченко пояснил:



– Не должно случиться полного локдауна, ужесточения карантинных мер у наших основных торговых партнеров. При таком развитии событий сжимается инвестиционный спрос, мировые рынки схлопываются, и экономика остывает. Сейчас, к сожалению, мы видим, что пока события двигаются по этой траектории. Конечно, рассчитываем, что сжатие экономики не будет слишком сильным, поскольку мы очень завязаны на внешние рынки. Все остальное в наших руках.



По словам Романа Головченко, экономика выбралась из небольшого проседания во втором квартале и сейчас устойчиво движется к задаче выхода на 100 процентов ВВП. В плюсе такие секторы, как строительство, сельское хозяйство, финансовая деятельность. Пока недостаточно активно развивается сфера услуг – медицина, спорт, туризм. Вместе с тем Роман Головченко констатировал, что по итогам девяти месяцев удалось выйти на миллиард двести миллионов долларов положительного сальдо во внешней торговле.

