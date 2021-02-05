С учетом нынешних реалий странам ЕАЭС необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Алматы.
– Важное значение в этом контексте имеет вопрос о механизме применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран.
Роман Головченко обратил внимание, что по ряду чувствительных промышленных товаров в странах – членах ЕАЭС пересекаются интересы. По его мнению, если активизировать работу по реализации совместных проектов и эффективно задействовать ресурсы в странах, то эти проблемы можно решить.
– Примером может стать авиастроение и наше полноценное участие в создании конкурентоспособного продукта. Об этом шла речь на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Руководитель белорусского Правительства считает, что особое внимание необходимо уделять вопросам импортозамещения.
– В первую очередь это касается стратегической продукции и технологий. Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие. Вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих.
Роман Головченко подчеркнул, что аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Протекционизм усиливается, и особенно это характерно для западных партнеров.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: ЕАЭС необходимо уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами
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