Головченко: допустить деиндустриализацию страны было бы непростительно

В подтверждение достигнутого страной в этой сфере Роман Головченко привел такие факты:– задал риторический вопрос Премьер-министр.И в противовес им изложил план экономического развития страны. Это построение сильной экономики и максимальное вовлечение ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Для этого Правительство планирует реализовать политику экономического роста. В ее основе – стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение. Это увеличение доходов населения, реализация госпрограмм, в том числе закупка отечественной техники на безэмиссионной основе. Развертывание нового инвестиционного цикла. Это формирование экспортной политики… Предстоит создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений.