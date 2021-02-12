Об этом Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.
В подтверждение достигнутого страной в этой сфере Роман Головченко привел такие факты:
– В промышленности наши достижения неоспоримы. На мировом рынке Беларусь в числе лидеров во многих сегментах. Треть рынка карьерной техники, пятая часть калийных удобрений, каждый десятый трактор – белорусский. Серьезно подтянули и ряд других направлений. Деревообработка сегодня приносит более миллиарда долларов вместо убытков. Белорусская фармацевтика – половина продаж на внутреннем рынке…Эти результаты ярко контрастируют с рецептами, предлагаемыми из-за рубежа: минимизация роли государства в экономике, огульная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров… Но нужна ли этим советчикам экономически сильная Беларусь? – задал риторический вопрос Премьер-министр.
И в противовес им изложил план экономического развития страны. Это построение сильной экономики и максимальное вовлечение ресурсов для обеспечения нашего благосостояния. Для этого Правительство планирует реализовать политику экономического роста. В ее основе – стимулирование внутреннего потребления и рациональное импортозамещение. Это увеличение доходов населения, реализация госпрограмм, в том числе закупка отечественной техники на безэмиссионной основе. Развертывание нового инвестиционного цикла. Это формирование экспортной политики… Предстоит создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений.
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Головченко: допустить деиндустриализацию страны было бы непростительно
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Фото: Александр КУШНЕР