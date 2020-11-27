Головченко: до конца года должна быть сформирована пятилетняя программа развития электротранспорта

Премьер-министр Роман Головченко сегодня обсудил проект программы по развитию электротранспорта на 2021–2025 годы во время посещения ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш". По словам главы Правительства, одним из ключевых направлений программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку является электроиндустрия и электротранспорт.
– Тема очень живая, быстроразвивающаяся. Мы видим, какие тенденции в развитии электротранспорта в мире, поэтому очень важно сверить часы и ничего не упустить. Я принял решение на базе ОАО «Белкоммунмаш» провести отдельное заседание, после которого выяснилось, что разработчиками были учтены не все вопросы и сейчас необходимо будет предпринять очень оперативно меры, чтобы существенно переработать проект программы. Я поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам.
Глава Правительства заметил, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станции, в свою очередь, подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях.
– По ряду этих направлений разработчики где-то упустили взаимосвязи, поэтому мы подробно обсуждали, как правильно связать между собой все компоненты для того, чтобы была четкая, стройная, понятная система.
Благодаря такой системе, например, разработчики инфраструктуры могли бы знать, сколько будет куплено электротранспорта для нужд городов. А уже энергетики бы знали, сколько необходимо создать дополнительной мощности.
– Мы нашли понимание по многим вопросам, задачи поставлены. В оставшееся до конца года время эта программа должна быть сформирована.
Ожидается, что проект государственной программы по развитию электротранспорта на 2021–2025 годы должен быть завершен до 1 января 2021 года.
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Головченко: до конца года должна быть сформирована пятилетняя программа развития электротранспорта
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ