Головченко: до конца года должна быть сформирована пятилетняя программа развития электротранспорта

Глава Правительства заметил, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станции, в свою очередь, подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях.Благодаря такой системе, например, разработчики инфраструктуры могли бы знать, сколько будет куплено электротранспорта для нужд городов. А уже энергетики бы знали, сколько необходимо создать дополнительной мощности.Ожидается, что проект государственной программы по развитию электротранспорта на 2021–2025 годы должен быть завершен до 1 января 2021 года.