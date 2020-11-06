Для Беларуси строительство собственной АЭС – консолидирующий созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время заседания Совета глав правительств СНГ, которое проходит в формате видеоконференции.
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– Весьма актуальным с позиции сегодняшнего дня расцениваю рассмотрение рамочной программы сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации первого этапа. Сегодня Беларусь совместно с российскими партнерами готовится к запуску первого энергоблока Белорусской АЭС. Для нас строительство станции – это консолидирующий созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета.
Премьер-министр обратил особое внимание, что для Беларуси, которая более других пострадала от Чернобыльской катастрофы, решение в пользу строительства собственной станции было выверенным.
– Проанализированы все аспекты развития национальной программы ядерной энергетики. С самого начала реализации программы Беларусь открыта и со всей ответственностью делает и продолжит делать все необходимое для обеспечения наивысшей степени безопасности атомной станции. Этот проект одновременно дает мощнейший импульс для дальнейшего развития научно-технического потенциала нашей страны.
Фото: БЕЛТА
sichevich@sb.by
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Головченко: для Беларуси строительство АЭС – созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета
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