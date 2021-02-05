Головченко: для Беларуси приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики

– Новые цифровые технологии меняют структуру мировой экономики. Это, с одной стороны, требует внесения коренных изменений в технологии, культуру, принципы создания новых услуг. С другой стороны – расширяет окно возможностей выхода на новые рубежи. Для Республики Беларусь приоритетность цифровой трансформации определена и на внутреннем, и на внешнем контурах государственной политики.
Роман Головченко отметил, что, выделяя это направление как первостепенное, Беларусь создала достаточный инфраструктурный задел.
– Число пользователей беспроводного широкополосного доступа к интернету превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более, и по оснащенности оптоволокном зданий мы занимаем лидирующую позицию в Европе. Услугами сотовой связи четвертого поколения (4G) в Беларуси охвачена территория, на которой проживает почти 90 процентов населения республики. Итог этой работы – 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. Лучший показатель среди стран СНГ.
Руководитель белорусского Правительства напомнил, что в стране достаточно давно функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе – Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 2,5 млрд долларов США – более 20 процентов всего экспорта услуг Беларуси.
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