Головченко: БГМУ – один из флагманов современной науки и образования Беларуси

Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время церемонии вручения наград сотрудникам университета. Их удостоены 14 человек.

– Искренне рад приветствовать вас накануне значимой даты для Белорусского государственного медицинского университета – одного из флагманов современной науки и образования нашей страны. Ваша славная история началась 30 октября 1921 года. И первый выпуск из альма-матер произошел в далеком 1925 году. С тех пор пройден огромный путь, что является предметом гордости.

Роман Головченко отметил, что в стране сформированы научные школы, которые известны далеко за пределами Беларуси. И по самым передовым методикам ведется подготовка людей, которые в будущем будут основой системы здравоохранения.

– Большинство из тех, кто сегодня стоит на страже здоровья людей и здоровья нации, – признанные светила, которые являются выпускниками БГМУ. Не ошибусь, если скажу, что уже в период независимости нашей страны университет прошел существенный путь преобразования.

Руководитель Правительства обратил внимание на то, что в 2011 году в БГМУ началась подготовка фармацевтов, что является существенным шагом вперед.

– В 2021 году открыт Военно-медицинский институт. И еще раз отмечу, поистине золотой фонд – это профессорско-преподавательский состав и научно-педагогический коллектив. И в своем лице вы объединяете две сложные профессии – врача и педагога. Вы даете путевку в жизнь высококвалифицированным кадрам.

Роман Головченко отметил, что БГМУ выпускает весь спектр специалистов для обеспечения потребностей белорусской медицины.

– Это важно. И далеко не все страны имеют такую возможность. И этим достижением стоит гордиться. Университет продолжает динамично развиваться. И это заслуга всего коллектива. И я хочу выразить всему коллективу благодарность за ту работу, которую вы делаете, и профессионализм.

Премьер-министр пожелал награжденным крепкого здоровья, профессиональных успехов и новых достижений.

sichevich@sb.by