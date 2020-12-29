Головченко: Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день

, – сказал глава Правительства.При этом он обратил внимание, что сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, реакторная установка работает пока примерно на 75 процентов мощности., – констатировал Роман Головченко.БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца.