Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день. Об этом журналистам сообщил Премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО «Беларуськалий», информирует БЕЛТА.
«Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка 750 тысяч долларов», – сказал глава Правительства.
При этом он обратил внимание, что сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, реакторная установка работает пока примерно на 75 процентов мощности. «Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим», – констатировал Роман Головченко.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца.
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Головченко: Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ