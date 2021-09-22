Головченко: Беларусь с оптимизмом смотрит в будущее двусторонних отношений с Молдовой

Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном по случаю завершения его дипломатической миссии.





– С завершением одного этапа начинается другой. Я думаю, что у Вас присутствуют профессиональная гордость и удовлетворение за результаты четырех лет работы в нашей стране. При Вашем личном участии поддерживались контакты, реализовывались экономические проекты, осуществлялось конструктивное взаимодействие Беларуси и Молдовы в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах. Мы достигли неплохих результатов. Хорошая динамика контактов в том числе на высшем и высоком уровне.

Премьер-министр особо отметил, что визит Президента Беларуси в Молдову, который состоялся в 2018 году, придал существенный импульс белорусско-молдавским отношениям. Он также напомнил, что недавно в Беларуси с визитом была Председатель Парламента Молдовы.

– Молдова проявляет заинтересованность в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, получила статус государства-наблюдателя. Надеемся, что этот курс будет сохранен и новым Правительством вашей страны. По нашей оценке, это в первую очередь выгодно экономике Молдовы и ее народу.

Говоря о достигнутом прогрессе в отношениях между странами, Роман Головченко выделил открытие прямого авиационного сообщения между странами и перевод грузоперевозок на безразрешительную основу.

– Надеемся, что тот ритм и темп отношений, который был набран в годы Вашей каденции в Беларуси, будет сохранен приемником и властями Молдовы. Это отвечает интересам двух стран. С оптимизмом смотрим в будущее наших двусторонних отношений.

sichevich@sb.by



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