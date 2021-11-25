Головченко: Беларусь разделяет подходы ШОС по противодействию протекционизму и торговым войнам

Премьер-министр Роман Головченко принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава Правительства в своем приветственном слове особо подчеркнул, что история ШОС и нынешний этап ее развития убедительно демонстрируют огромный созидательный потенциал организации для дальнейшего укрепления политического диалога стран в продвижении совместных экономических и гуманитарных проектов.

– Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны: конструктивное взаимодействие с партнерами по укреплению региональной безопасности, развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей. Мы также заинтересованы в более насыщенном участии в крупных проектах и программах в рамках организации.

На одном из приоритетных направлений – обеспечении мира и стабильности в регионе, а также безопасности граждан – Премьер-министр остановился более подробно:

– К сожалению, принципы и договоренности в области международной безопасности, которые выстраивались десятилетиями, бесцеремонно попираются рядом государств в угоду собственным интересам. Афганистан стал ярчайшим примером провальной политики силовых методов навязывания странам чуждой модели развития и опасных последствий в виде растущих рисков распространения терроризма, всплеска наркотрафика, гуманитарного кризиса. Политический и экономический потенциал стран ШОС может сыграть важную роль в достижении внутреннего мира и согласия в Афганистане, восстановлении его экономики.

Он также подчеркнул, что повышается роль ШОС в минимизации угроз и обеспечении безопасности в регионе в целом.

– Беларусь, будучи государством – наблюдателем при ШОС и полноправным членом ОДКБ, считает, что назрела необходимость подготовки полноформатного договора о сотрудничестве и взаимопонимании между ШОС и ОДКБ. Такой документ позволил бы вывести региональное сотрудничество на новый уровень для борьбы с вызовами и угрозами в сфере безопасности, а также существенно повысить международное влияние двух наших организаций.

Кроме того, Роман Головченко отметил, что Беларусь разделяет подходы ШОС по противодействию протекционизму и торговым войнам, которые тормозят мировое развитие.

– За лозунгами наших западных партнеров о необходимости борьбы с автократией, продвижения либерально-демократических ценностей, по сути, стоит старое колониальное мышление. Оно отражает стремление к вытеснению конкурентов с премиальных рынков, игнорирование исторических и национальных особенностей других государств и холодный геополитический расчет, нацеленный на сохранение политического и экономического доминирования Запада.

По словам Премьер-министра, сегодня против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям.

– Западными странами введены четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, обсуждаются и дальнейшие ограничения, поводом для которых на этот раз стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Цель действий наших оппонентов очевидна: не пустить в Европу мигрантов и беженцев, ставших жертвами пагубной политики по бездумному насаждению так называемой демократии, приведшей к изнурительным внутриполитическим и межэтническим конфликтам, разрушению экономики и социальной инфраструктуры некогда благополучных государств, выкачиванию их природных ресурсов.

Роман Головченко акцентировал внимание на том, что с подобными подходами сталкивается также и ряд других стран ШОС.

– Для противостояния этим негативным явлениям всей семье ШОС в международных отношениях целесообразно согласованно выступать против любых проявлений диктата, односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом обеспечения демократии и прав человека.

Во время заседания главы правительств обсудили широкий круг вопросов о развитии взаимодействия в рамках организации, при этом особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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