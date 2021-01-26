Беларусь рассчитывает, что общие рынки энергоресурсов в Союзном государстве будут созданы быстрее, чем в Евразийском экономическом союзе. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Вопрос общих рынков (энергоресурсов. – Прим. БЕЛТА) достаточно непростой, потому что тут завязаны вопросы и тарифов, и субсидий", – отметил Роман Головченко. Он напомнил, что договоренность о создании общих рынков энергоресурсов есть и в рамках Евразийского экономического союза. "Но мы рассчитываем, что в рамках двойки, то есть Союзного государства, мы будем двигаться на этом треке гораздо быстрее, – заявил он. – Для Беларуси это означает, в нашем понимании, выход не на какую-то специальную цену. Мы говорим о том, что если мы строим единое экономическое пространство, соответственно, должны быть равные условия для субъектов хозяйствования и цены, а главное – тарифы на транспортировку энергоресурсов". Это тоже является одним из принципов для создания равных условий конкуренции и единых условий хозяйствования, подчеркнул Премьер-министр Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: Беларусь рассчитывает, что общие энергорынки в СГ будут созданы быстрее, чем в ЕАЭС
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