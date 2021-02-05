Беларусь всецело поддерживает изложенные в Обращении Президента Казахстана к главам государств – членов союза приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС, предложения по развитию промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и реализации трансграничных инфраструктурных проектов. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Алматы.
– Поддерживаем изложенные в документе предложения по развитию промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и реализации трансграничных инфраструктурных проектов. В этой сфере у нас огромный ресурс для обеспечения синергии наших экономических потенциалов.
Роман Головченко подчеркнул, что увеличение количества стран – наблюдателей при ЕАЭС свидетельствует о том, что интерес к сотрудничеству с союзом растет и развивается контур партнерства на мировой арене.
– Рад приветствовать впервые участвующего в нашем заседании премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Нигматовича Арипова, а также в режиме видеосвязи наших коллег из Кубы и Молдовы.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: Беларусь поддерживает предложенные Казахстаном приоритеты председательства в ЕАЭС
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